Omar Di Felice presenta Zona Omar “Se pensi è la fine, se pedali arrivi”

Una vita all’insegna dell’avventura. È quella che ci racconta l’atleta italiano che più si è distinto nell’ultracycling, specialità del ciclismo in cui si gareggia su lunghissime distanze. Appassionato di bicicletta fin da bambino grazie alle imprese di Marco Pantani viste in Tv, prima di sbarcare all’ultracycling, Omar Di Felice si dedica al ciclismo professionistico. A un tratto, però, arrivano il colpo di fulmine e la grande svolta: Di Felice trova la “Zona Omar”, quell’attitudine a superare i propri limiti che permette di crescere e migliorarsi. Ed è proprio questo il messaggio che vuole lanciare: fuori dalla zona di comfort la felicità ci attende.

Durante la serata, in programma martedì 19 ottobre, alle 21, al Relais Santo Stefano di Sandigliano, presenterà il suo nuovo libro “Zona Omar - Stati Uniti Coast to Coast - Pedalando oltre il limite”, definendo l’ultracycling come «una vera e propria filosofia di vita», coinvolgendo il pubblico nei racconti di alcune delle sue ultime imprese, tra cui l’attraversata in verticale dell’Alaska in inverno e l’iconica Trans America Bike Race (7000 chilometri nel cuore degli Stati Uniti, un coast to coast dall’Oregon alla Virginia), per regalarci un viaggio nella parte più intima di sé tra paesaggi mozzafiato pedalando dalla sua poltrona con vista sul mondo preferita: la sella della sua bicicletta.

