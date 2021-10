Lauretana tra i 7.400 espositori di Anuga

Anuga, una delle più grandi fiere mondiali del Food & Beverage, è ritornata in presenza, e acqua Lauretana non poteva mancare. L’azienda di Graglia è a Cologna, dove fino al 13 ottobre sarà tra i protagonisti di un evento unico, simbolo di un mondo che riparte. Nella città tedesca, i visitatori potranno scoprire le eccellenze internazionali di settore, grazie ai numerosi espositori provenienti da quasi 100 Paesi in tutto il mondo. Ecco le coordinate per i visitatori che vogliono incontrare l’acqua più leggera d’Europa: Kölnmesse - Messeplatz 1 hall 5-1 / stand D029 – E028

Dichiara il Presidente Giovanni Vietti: “Siamo lieti di partecipare ad Anuga soprattutto per due ragioni: da un lato il nostro brand è molto apprezzato in Germania, un Paese che sentiamo molto vicino, dall’altro speriamo che questo importante evento internazionale rappresenti finalmente un ritorno alla normalità, per il mondo degli eventi e non solo.”