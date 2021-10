Biella Sposi, curiosità in piazza Duomo per l'evento dedicato al matrimonio (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Ha suscitato interesse e curiosità l'evento dedicato al matrimonio, andato in scena domenica, in piazza Duomo. Tante le realtà presenti alla rassegna di Biella Sposi, così come gli stand dedicati al wedding planer, insieme alle bomboniere, fotografi, torta nuziale, musicisti, ristoranti, catering, location, arredamento: tutti prodotti e servizi, insomma, dedicati agli sposi di tendenza, uniti a tante idee e consigli per rendere magico e indimenticabile il momento più romantico della propria vita.