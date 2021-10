All’Oasi Zegna lo spettacolo del “Foliage”

L’autunno è la stagione dei colori, un panorama climatico ed ambientale che presenta sfumature di diversi tipi: dal verde al rosso, passando per il giallo. Sono questi i momenti in cui prendersi del tempo per sé stessi, immergersi nel mondo e approfittare dell’annuale occasione di osservare quel dipinto comunemente chiamato “Foliage”. Ovviamente, per poterlo fare al meglio, occorre che il giusto tempo sia accompagnato dal giusto luogo…dalla giusta “oasi”.

Immersa nel verde e accessibile comodamente da tutto il biellese e oltre, l’Oasi Zegna si prepara a vivere questa splendida stagione e offrire ai visitatori una serie di attività che valorizzeranno al meglio le giornate trascorse in questo luogo unico. Camminate, percorsi esperienziali, trekking e buona cucina aspettano chiunque voglia avventurarsi tra le bellezze del territorio circostante. L’offerta, in tutte le sue particolarità e sfaccettature, è interamente esplorabile alla pagina: https://www.oasizegna.com/it/oasi-verde/foliage-oasi-zegna-spettacolo-di-colori-in-autunno-autunno-2021_8436.html?utm_source=newsbiella&utm_medium=dis&utm_campaign=it_it_071021_foliage2021_oasizegna&utm_content=banner