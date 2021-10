Le storie degli operai sul sentiero del turno di notte

Dopo il debutto della scorsa settimana, prosegue con altre due repliche la VII edizione di “Turno di notte”, la “passeggiata notturna sul sentiero degli operai”, ideata dal DocBi e interpretata dagli attori di Teatrando, che sarà riproposta Venerdì 15 e Sabato 16 ottobre sul sentiero che parte del Rifugio Sella di Baltigati (Soprana-Valdilana) e arriva alla Fabbrica della Ruota di Pray. Il tragitto, utilizzato per circa un secolo dagli operai di Soprana e Curino per raggiungere gli opifici di Vallefredda, si snoda per alcuni tratti nei boschi di castagno e per altri taglia le caratteristiche montagnole delle “Rive rosse”.

L’ambiente, particolarmente suggestivo di per sé, soprattutto con il buio e il barlume delle torce, diventa ancora più affascinante grazie alle scene teatrali, che prendono vita in mezzo alla vegetazione, aprendo uno squarcio sul passato e svelando storie, personaggi e vicende che descrivono la vita degli operai tessili. Nelle quattro scene di questa edizione, su testi di Marcello Vaudano con regia di Paolo Zanone e Veronica Rocca, si parla di giochi di seduzione e innamoramenti (“La serenata”), ma anche della questione della non ben definita relazione tra socialismo e anarchia (“In incognito”), delle aspre contrapposizioni tra la chiesa e le Società Operaie (“Bande e bandiere”) e della condizione degli immigrati veneti negli Anni Venti (“Lo straniero”).

Un ringraziamento speciale va al Cappellificio Cervo e alla signora Maria Barbieri, per il copricapo e la gonna dell’attrice che interpreta la scena “In incognito”. Si segnala che la camminata, essendo tutta in discesa, non comporta particolare fatica, ma presenta alcuni passaggi sono un po’ impegnativi e non adatti a chi ha problemi di deambulazione. Proprio perché si tratta di un sentiero “vero”, ancorché ripulito, preparato e facilitato dal prezioso lavoro svolto da Cai e Itis, si consigliano abbigliamento sportivo e scarponcini. È indispensabile inoltre che ciascuno dei partecipanti sia munito di torcia elettrica a mano o frontale. Si parte a gruppi ogni 20 minuti dalle 19.30 alle 21.30. Il costo del biglietto è di 10 Euro (gratuito per i bambini sotto i 10 anni). La prenotazione è obbligatoria. Si può telefonare al 333.5283350 oppure pre-acquistare direttamente il biglietto sul sito www.teatrandobiella.it.

Alla partenza, il Rifugio Sella di Baltigati propone un’ottima polenta concia (costo 6 euro; prenotazione: 335.7757032 oppure 348.5193741). All’arrivo, all’interno della Fabbrica della Ruota si potrà visitare la mostra di Fiber Art “Per Filo & per Segno”, mentre all’esterno i volontari Auser prepareranno caldarroste da gustare con un bicchiere di vino di mele. Dalle 21 sarà a disposizione, ma solo per gli autisti, un servizio di navetta per andare a riprendere le automobili lasciate al Rifugio Sella.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid vigente, pertanto sarà necessario esibire alla partenza il Green Pass, rispettare le distanze durante la passeggiata e indossare la mascherina all’interno dei locali. In caso di tempo incerto o piovoso durante la giornata, si invitano i partecipanti a consultare le pagine Facebook della “Fabbrica della ruota” e di “ARS Teatrando” su cui compariranno le informazioni in merito all’eventuale annullamento della serata.