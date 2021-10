Incidente stradale all'ingresso di Graglia, giovane in codice giallo all'ospedale

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi, 12 ottobre. Intorno alle 13.30, per cause da accertare, si è verificato un sinistro stradale tra un veicolo e un motorino, condotto da una 14enne, in prossimità dell'ingresso del paese.

Ad avere la peggio proprio la giovane che è stata assistita dal personale medico del 118 e trasportata all'ospedale in codice giallo. Nello scontro avrebbe riportato una frattura ad un arto inferiore. Sul posto anche la Polizia locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica esatta dell'incidente.