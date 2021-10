Biella, scontro auto-motorino alla rotonda di Città Studi: ragazza al Pronto Soccorso

Una ragazza di 18 anni è stata trasportata in codice giallo all'Ospedale degli Infermi di Ponderano, dopo esser rimasta coinvolta in un incidente stradale alla rotonda di via Ivrea, in prossimità di Città Studi.

Il sinistro si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 12 ottobre. A rimanere coinvolti un'auto, condotta da un 42enne, e un motorino guidato dalla giovane. Ad avere la peggio proprio quest'ultima, assistita prontamente dal personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme agli agenti di Polizia locale. Il traffico ha subito rallentamenti per poco meno di mezzora fino alla completa rimozione dei mezzi.