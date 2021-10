La sede del Bona a Pavignano come un campus americano

Attraverso il piano scuola estate diversi istituti sono riusciti ad attenere fondi per progetti vari, non solo per istituire corsi e attività. E una parte di questi il Bona li ha utilizzati per la sistemazione di una parte dell'area esterna del Socio Sanitario a Pavignano, dove ha ricavato un campo da Basket e un campo da Pallavolo.

<Era una parte del cortile che non veniva praticamente usata - spiega la preside Raffaella Miori - . Un pezzo era asfaltato e un altro in erba che noi abbiamo adattato alle esigenze dell'istituto con risultati ottimi. Abbiamo pensato ai nostri ragazzi>.