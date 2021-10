Verrone, una passeggiata “in rosa” con LILT Biella

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e LILT Biella (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) lancerà, sabato 16 ottobre a Verrone, un’iniziativa di ritrovo e consapevolizzazione per inaugurare il simbolo della prevenzione: la Panchina Rosa.

Alle ore 15 i partecipanti si ritroveranno in piazza Alpini d’Italia per la “passeggiata in rosa” per e vie del centro al termine della quale sarà inaugurata la panchina. Il costo della partecipazione è di 5 euro e il ricavato sarà devoluto in beneficienza all’associazione LILT.