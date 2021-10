Covid e scuola, esito positivo del “tutti in classe”

A parlare sono i numeri, che mettono in rilievo come sia migliorata la situazione in età scolare, in particolare nella fasce di età dei più grandi. Mentre infatti nel 2020 nella settimana dal 4 al 10 ottobre nella fascia di età dagli 0 ai 2 anni l'incidenza era di 55,9 casi positivi ogni 100 mila in quella fascia di età, nel 2021 l'incidenza è scesa a 36,9. Alla materna si è passati da 35,3 a 34,5, mentre alle elementari da 72,7 a 36,1. Alle medie da 99 a 44,6 e alle superiori da 130,4 a 34,6. Significativi anche i numeri sulle quarantene e dei focolai. Questi ultimi sono passati da 16 a 13, e le classi in quarantena da 141 a 130. Si attesta al 94% il personale scolastico vaccinato e al 70% quello dei giovani dai 12 ai 19 anni.

Nel dettaglio, oggi a Biella ce un focolaio, come a Torino città, nel Vco e ad Alessandria. Salgono a 2 nell'area metropolitana di Torino, 4 a Cuneo, 3 ad Asti. Non ne risultano a Novara e Vercelli. Le quarantene: a Biella sono 2 le classi in isolamento, una media e una superiore, a Vercelli una, nel Vco 4, a Novara 7, ad Asti 12, ad Alessandria 16, 20 a Cuneo, 29 a Torino città, 39 nella sua area metropolitana.

<Era una delle nostre grandi incognite il ritorno in classe – ha esordito il presidente della Regione Alberto Cirio - , complice il clima non più caldo come l'estate e il rientro dalle vacanze. L'anno scorso è stata una combinazione molto complicata da gestire, quest'anno l'effetto possiamo dire che è stato assorbito, il pericolo è scampato. Ora monitoriamo la scuola>.

Cirio ha poi fatto un focus sull'incidenza del virus alle medie e alle superiori. Alle medie i casi positivi ogni 100 mila sono passati nella settimana dal 4 al 10 ottobre da 99 che erano nel 2020 a 44,6 oggi. Mentre alle superiori da 130,4 a 34,6. <Dagli 11 anni in su i dati sono buonissimi – ha continuato il Governatore - . E per noi non è un caso, ma l'effetto del vaccino che a oggi è l'unica arma che abbiamo per sconfiggere il Covid>.