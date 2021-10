Candelo, il Comune tende la mano alle famiglie piegate dall'emergenza Covid

L'amministrazione comunale di Candelo ha istituito anche per l'anno in corso il fondo di contribuzione per famiglie residenti che si trovano in grave difficoltà economica, utilizzando le risorse messe a disposizione per i Comuni per i ristori 2021.

Spiega l'assessore alle Finanze Lorena Valla: "Il fondo è pari a € 30.616 ed è finalizzato all'adozione di misure urgenti di solidarietà, così ripartito: €.10.000,00 destinati all’erogazione di buoni spesa alimentari e €.20.616,00 a sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche."

Continua l’assessore alle Politiche Sociali Selena Minuzzo: “Ricordo a tutti i cittadini che la priorità per l’accesso al contributo è data a coloro che, a causa dell’emergenza da Covid-19, hanno subito gravi difficoltà economiche e ad oggi non percepiscono alcuna forma di reddito, o a coloro che, in seguito ad una attenta e puntuale verifica con l’Assistente Sociale di Candelo hanno una grave situazione reddituale”.

Per accedere al contributo occorre presentare richiesta al servizio sociale territoriale di Candelo contattando l’Assistente Sociale al numero 015.8352478.