Biella, dopo lo stop forzato dell'ex funicolare ZTL sospesa e accesso libero alle auto al Piazzo

A seguito della sospensione forzata del servizio degli ascensori inclinati (ex funicolare) per motivi di natura tecnico-operativa, a partire da questa sera (martedì 12 ottobre 2021) e fino a cessata necessità la ZTL del Piazzo è sospesa e sarà consentito l’accesso libero alle auto 24 ore su 24, festivi compresi.

Lo indica l’ordinanza n.769 del 12 ottobre appena pubblicata in albo pretorio dall’ufficio Occupazioni della Polizia locale. L’amministrazione sta seguendo da vicino e valutando di ora in ora l’evolversi della situazione legata allo stop forzato degli ascensori inclinati (ex funicolare). Si valuterà, nelle prossime ore, la possibilità di istituire anche un servizio di bus sostitutivo. Seguiranno aggiornamenti.