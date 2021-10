Altri cantieri a Biella: lavori nelle vie Zara, Trento e Trieste

Cantieri nella città di Biella. Il Comune informa che in queste ore sono in corso i lavori per il ripristino degli asfalti nelle vie Zara, Trento e Trieste con possibili disagi alla circolazione.

I tratti interessati, a seguito dei lavori per il teleriscaldamento Engie, sono: via Zara, dall'intersezione con via Torino esclusa all'intersezione con via Trento esclusa; via Trento, da intersezione con via Zara esclusa a intersezione con via Monfalcone inclusa; via Trieste, dal civico 21 a intersezione con via Zara compresa. I lavori termineranno entro questo venerdì, 15 ottobre.