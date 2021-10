U19, U17, e U13 gialloverdi, i risultati del fine settimana

U19, 10/10/21, Brc vs Cus Torino 23-26. Formazione Brc: Negro; Nicolo, Caputo, Cerchiaro, Ramella Bon; Sciarretta, Defilippi; Givonetti, Zanotti, Mafrouh; Bodone, Cafaro; Zanotti, Mureddu, La Cognata. A disposizione: Lemma, Vaglio Tessitore, Protto, Besso, Panizza.

Andrea Caputo, assistant coach: “Comincia in salita per Biella il campionato 21/22. Dopo soli 15’ i ragazzi sono già ‘sotto’ di 19-0. Il tempo di capire la situazione e grazie alle mete di Defilippi e Mafrouh, e ai calci di Caputo, guadagnano l’intervallo sul 20-19. Secondo tempo di marca gialloverde, ma che produce solo un calcio contro una meta trasformata dei torinesi che condanna Biella alla sconfitta. Bella e combattuta la partita che ha premiato solo chi ha sbagliato meno”.

U17, 9/10/21, Alessandria Rugby vs Brc 12-75 (5-40). Marcatori: Morel (6), Zavallone (2), Defilippi, Castello, Moretti. Dieci trasformazioni di Moretti. Formazione Brc: Defilippi; Besso, Moretti, Castello, Grillenzoni; Morel, Fusaro; Borno, Trocca, Gregori; Mosca, Buturca; Silvestrini, Grandi, Zavallone. A disposizione: Boglietti, Fantini, Gravinese.

Emilio Vezzoli, coach: “Buona la prima partita di campionato. I ragazzi hanno espresso un bellissimo gioco imponendosi per ottanta minuti, ma soprattutto divertendosi. Unica pecca, un cartellino giallo. Continueremo a lavorare per migliorare sempre di più. I ragazzi sicuramente non vedono l’ora di tornare in campo sabato prossimo a Biella”.

U13, 10/10/21, Torneo di Velate. Adriano Moro, coach: “I ragazzi erano emozionatissimi ed avevano tutti una gran voglia di ritornare a giocare. Presenti in gialloverde ventitré giocatori, quattro tecnici, quattro dirigenti e un fortissimo gruppo di genitori che hanno, come sempre, mantenuto un comportamento esemplare e positivo. Gli amici di Velate ci hanno accolto alla grande, insieme a Cernusco sul Naviglio e Sr Milano. Biella, unica in questo caso, presente con due squadre. Tra i giocatori più eserti, si sono distinti anche i ragazzi nuovi, che hanno dimostrato la volontà di vestire la maglia del Biella iscrivendosi in tempo record e preoccupandosi di completare tutte le procedure per essere tesserati in meno di dieci giorni. Questo atteggiamento ci rende orgogliosi per il senso di appartenenza e di ‘famiglia’ che i ragazzi hanno dimostrato, guidati dai compagni più esperti. Dal punto di vista sportivo, abbiamo giocato un ottimo torneo soffrendo un po’ con Sr Milano, ma sviluppando un ottimo gioco collettivo”.