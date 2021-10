Tiro con l'arco, medaglie e risultati sorprendenti dagli Arcieri Biella

A Carpignano Sesia gli Arcieri Biella Eva Revera, Manuela Accotto e Sara Pivaro hanno vinto l'Oro di Squadra, insieme ad un argento individuale (Revera): un copione che si ripete quasi alla noia.

“Quando si presentano sulla linea di tiro è certo che portano sempre a casa qualche medaglia – spiegano - Più complicata la vita dei maschietti che però, grazie alla performance di un esordiente, Andrea Celso alla sua prima indoor, sono potuti salire sul podio per il bronzo. Andrea oltre a stupire se stesso, ha messo in riga tutti gli altri veterani della compagnia. Non ha preso medaglie individuali, ma evidenziato un grandissimo potenziale che speriamo possa sbocciare al più presto”.