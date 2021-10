Nicole Orlando trionfa agli Euro Trigames

Gli Euro Trigames, la competizione europea di molti sport quali Atletica, Judo, Nuoto, Nuoto sincronizzato, Tennis, Tennis Tavolo, Pallacanestro, Calcio a 5, è terminata domenica a Ferrara, dopo che nelle prime giornate di gara due atleti della sezione Team Ability della Ginnastica La Marmora, Francesco Verrengia e Martina Tomba vestendo la maglia azzurra hanno conquistato nello Judo due ori, quasi contemporaneamente sui campi di atletica scendeva in campo Nicole Orlando. Nicole, beniamina del pubblico e di tutti i compagni di squadra con la sua grinta e la sua preparazione tecnica ha rallegrato le giornate fredde e ventose di Ferrara.

La stacanovista ha iniziato a sciorinare le sue prove, seguite con trepidazione anche a Biella in diretta televisiva, vincendo subito le prime due specialità a cui era stata iscritta dalla Federazione. L’oro al lancio del peso e del disco però non erano che l’assaggio di quello che avrebbe fatto nelle due giornate finali. Sabato ha iniziato all’alba la gara al salto in lungo che dopo la qualificazione la vedevano prima, ma quasi contemporaneamente doveva iniziare con la prima prova del triathlon, i 100 metri. Il cambio di scarpette e lo spostamento rapido di settore non hanno impensierito Nicole che si è imposta in questa prima parte del triathlon e subito è tornata alla pedana del salto in lungo per la finale cambiandosi le scarpette e concentrandosi sulla tecnica del salto.

Ha messo in pratica alla perfezione quanto ha imparato dal suo allenatore della La Marmora Paolo Averone e dai tecnici dell’UGB, in particolare Pietro Abrignani e Mimma Moroni, con il sostegno degli atleti ugibini e dei tecnici e ginnasti lamarmorini. Il risultato di tanto impegno e volontà, unite alle sue doti hanno fatto sì che si imponesse sulle avversarie e l’oro è stata la conquista nella specialità che predilige. Ma la giornata non era ancora terminata e l’attendevano le altre due prove del triathlon, il peso e di nuovo il lungo con avversarie diverse. Nicole le ha superate tutte sia al peso che nel lungo ed avendo ancora energie da vendere, nell’ultimo salto è riuscita ad ottenere il nuovo primato mondiale ritoccando anche se di soli tre centimetri il precedente primato già suo.

Sommando i punti ottenuti nelle tre prove si è scoperto che era crollato il precedente record del mondo nel triathlon, anche questo già in suo possesso, a favore di questi punti che le hanno permesso di aggiornarlo. Nicole era comprensibilmente felice ma non rilassata in quanto l’attendeva una prova importante non solo per sé stessa ma per la squadra nazionale, la staffetta 4 x 100, quasi al termine della giornata di sabato. L’Italia, con il contributo di quattro splendide ragazze, è riuscita a superare tutte le avversarie e vincere la medaglia d’oro. Quindi in due giornate di gara Nicole è riuscita a conquistare cinque medaglie d’oro e due record del mondo.

Ma la trasferta non era ancora finita perché restava la domenica con due gare: il lancio del giavellotto che Nicole ha vinto agevolmente dimostrando la sua versatilità nella tecnica acquisita ad ogni specialità anche se totalmente diverse l’una dall’altra e la staffetta 4x 400 che completava la giornata ma poco amata da Nicole. Il suo spirito di abnegazione non le ha permesso di rinunciare perché sapeva che anche il suo apporto sarebbe stato importante. Infatti l’atleta della prima frazione, che aveva appena gareggiato nei 1500 di marcia, era in grande difficoltà ed aveva accumulato da chi la precedeva una distanza che sembrava incolmabile, ma Nicole che partiva come seconda frazionista non poteva sopportare di fare il cambio in una posizione che non fosse la prima. Ha quindi sfoderato il suo carattere eseguendo il cambio del testimone al primo posto come voleva che fosse e dando alle compagne che dovevano ancora gareggiare la tranquillità.

Così l’Italia ha vinto e nel palmares di Nicole si sono aggiunte altre due medaglie d’oro. Mai era riuscita ad avere tutte le medaglie, ben sette, del colore più importante. Questi risultati insieme a quelli dei suoi compagni e compagne di squadra hanno permesso all’Italia di aggiudicarsi la coppa dei Campioni europei nell’atletica e durante la chiusura dell’Euro Trigames Nicole, oltre a sfilare come alfiere con la bandiera italiana, ha ricevuto la coppa per la FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali). Che dire di più? Nicole che tutti credevano paga dei successi ottenuti negli anni, non solo sportivi, ha dimostrato che ha ancora molto da dare allo sport ed il suo motto “Vietato dire non ce la faccio” non è solo una frase convenzionale ma una visione reale della vita e delle possibilità di ciascuno.