È tornato l’ultramaratoneta biellese! Stefano Velatta si guadagna anche la 4 Colli Monferrato

Ancora un ottimo risultato per Stefano Velatta alla 4° Colli Monferrato giunta alla 6° edizione. “Sto tornando in piena forma, sono molto soddisfatto”, grande è la gioia di Velatta con i suoi 55’23” e la vittoria per distacco con arrivo in solitaria, portandosi a casa il secondo miglior tempo mai fatto nella gara.

Nel percorso ad anello di 15.5 km vallonato 360D+ con la partenza a Camagna, passando poi per Conzano, Lu Monferrato, Cuccaro e Camagna, Velatta è partito con la giusta calma a seguito di Diego Naronte e Stefano Bonino, per poi staccarli e guadagnarsi un meritatissimo primo posto davanti a Nicola Montanile e Diego Naronte. Velatta ha aggiunto: "Finalmente ho ripreso i miei ritmi e riesco a fare di nuovo tempi buoni. Mi è piaciuta molto questa gara, organizzata sempre in maniera impeccabile".