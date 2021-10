ASD Pedale Cossatese, una gara in memoria dei presidenti e dei ciclisti vittima di incidenti stradali FOTO

Dopo il rinvio obbligato a domenica 10 ottobre, la gara ciclistica organizzata dalla ASD Pedale Cossatese si è svolta secondo programma e i numerosi partecipanti, circa 60, hanno preso parte alla commemorazione dedicata ai presidenti dell’associazione e ai ciclisti vittima di incidenti stradali.

Tanta è la soddisfazione, considerando anche lo scopo dell’evento, dell’attuale presidente Gionni Miscioscia che, dalla sua pagina Facebook, ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuiti alla realizzazione di questa giornata: “Grazie ancora a "Tutti" per averci aiutato a portare a compimento la nostra gara di Cossato di ieri, intitolata Memorial dei Presidenti della nostra Società e ciclisti in incidenti stradali. Il grazie va a "Tutti," perché come in un mosaico ogni singolo tassello è importante per completare l'immagine”.

Ovviamente, come in ogni manifestazione sportiva che si rispetti, non mancano i risultati, frutto degli sforzi e della preparazione dei ciclisti. Nella categoria Junior il podio viene conquistato da Alessio Morey Ferraro; tra i Senior spunta invece il nome di Maurizio Anzalone. Matteo Vallivero e Paolo Calabria si aggiudicano rispettivamente la Veterano 1 e 2 mentre Alessandro Locatelli vice la Gentleman 1. Nella Supergentleman A e B arrivano in prima posizione Angelo Maruca e Pier Mario Fassone.