Ancora una entusiasmante domenica per Ginnastica Biella 

Secondo appuntamento stagionale per Ginnastica Biella in Artistica Femminile. In pedana a Torino, domenica 10 ottobre per la prima prova regionale Gold Junior, le giovani atlete erano accompagnate da Irina Sitnikova.

Nella categoria Junior 1, Martina Ettolli ha ottenuto un meritatissimo 3° posto generale (Allround) piazzandosi 3° alla Trave. Finalmente una prestazione all’altezza delle possibilità di Martina che lascia ben sperare per il proseguimento di stagione. Eleonora Ghione invece, ha sbancato la categoria Junior 3, conquistando il 1° posto generale (Allround) con un 1° posto in Trave e Volteggio ed il 3° posto alle Parallele e Corpo Libero.