Dalla manutenzione delle caldaie alla pulizia del pannelli fotovoltaici e solari, Cam in continua evoluzione

Ha iniziato a lavorare a 18 anni come manutentore nelle celle frigorifere e assistenza a manutenzione caldaie Gianni Brandalese, appassionato di sport, atleta praticante di ciclismo e automobilismo e per anni presidente degli installatori nella Cna. E oggi ha un'azienda con 10 dipendenti e due sedi (Biella a Vigliano in via Milano 4 e Vercelli), che opera nelle zone di Biella, Vercelli, nel basso novarese e nella zona di Aosta, e che compie in questi giorni 20 anni.

A ripercorrere questi anni di lavoro e di formazione continua che ancora oggi è in continua evoluzione per stare al passo con i tempi è lo stesso Brandalese. <Ero molto giovane quando ho iniziato. Sono praticamente sempre stato nell'ambiente. Dopo aver mosso i primi passi sono stato per 3 o 4 anni dipendente e poi ho aperto una società con mio zio a Novara, che si è poi sciolta, e nel 2001, è nata Cam>. L'acronimo non è per nulla casuale. <L'anno che ho aperto è nato mio figlio, e importanti marche di prodotti per l'infanzia erano Cam. Di qui la scelta di chiamare la mia azienda così>, racconta Gianni. <A studiare il logo è stato poi mio papà che era tecnico informatico>. <Quando ho aperto – continua il titolare -, avevo un piccolo negozio a Vigliano in via Milano 61. E oggi invece eccomi qui, siamo in 10 e i servizi offerti sono sempre di più>.

Nato come centro assistenza caldaie e installazione di climatizzatori, Cam è diventato presto parnter di Immergas e con con questo marchio è cresciuto. <Abbiamo seguito l'evolversi del mercato – continua Brandalese - , è stata una crescita con cognizione di causa. Tanto è vero che oggi ci occupiamo anche della pulizia di pannelli solari e fotovoltaici e della sanificazione di ambienti legata all'emergenza Covid>. Tutto qui? Affatto, perché la parola d'ordine di Cam è evoluzione e novità sono dunque sempre in arrivo.