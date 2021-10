Cappuccini, pancake, smoothies e torte vegane : nella Caffetteria Interno 21 la colazione soddisfa tutti i gusti

Nascosto oltre il portoncino che si affaccia su Via Marconi 21, si apre il rigoglioso giardino del Fondo Edo Tempia che, con i suoi alberi e fiori colorati, fa da cornice al bellissimo dehor della Caffetteria Interno 21, il locale di Annalisa e Barbara. La Caffetteria Interno 21 è un angolo di tranquillità nel caos urbano, dove prendersi una pausa durante la mattinata e godere di una colazione speciale e diversa dal solito; d’estate è possibile rilassarsi all’aria aperta all’ombra degli alberi, mentre in inverno ci si può sedere nel dehor riscaldato o all’interno della struttura davanti a un caminetto a legna.

Tra le specialità culinarie proposte, non si può non parlare della colazione. Non solo caffè, cappuccini, spremute e brioches , la Caffetteria Interno 21 stupisce con il suo menù goloso e particolare: dai pancake con creme e frutta di stagione, ai waffle, fino agli avocado toast, passando per spremute di melograno, smoothies di frutta e verdura, torte fatte a mano e un sacco di prodotti vegan.

Barbara e Annalisa utilizzano solo prodotti naturali, del territorio e di alta qualità; seguendo la missione del Fondo Edo Tempia, anche loro hanno deciso di dedicarsi a una cucina sana e salutare, prevalentemente vegetariana, per contribuire, tramite una giusta alimentazione, alla prevenzione contro le malattie oncologiche. In menù è sempre presente una scelta che rispetta questi dettami, oltre a tante altre proposte originali e innovative. Infatti da qualche mese hanno dato il benvenuto ai pancake “fatti in casa”, cucinati sul momento e serviti con creme al cioccolato, marmellate, sciroppo d’acero o frutta di stagione.

Inoltre, per chi non può assentarsi da lavoro ma vorrebbe rompere la mattinata con qualcosa di buono, la Caffetteria Interno 21 offre, gratuitamente, il servizio d’asporto in tutta Biella, semplicemente telefonando e ordinando la colazione che più si preferisce.

La Caffetteria interno 21 si trova in Via Marconi 21 a Biella.

Per info: https://www.facebook.com/Interno-21-Caffetteria-107893966218813

Cellulare: 351 7458514