Mongrando, in partenza la 63esima esposizione ornitologica

Manca poco all’inizio della 63esima esposizione ornitologica che si terrà a Curanuova, in frazione Ceresane, dal 14 al 17 ottobre. Via Giovanni Enrico 3 ospiterà l’evento in partenza con l’ingabbio di giovedì 14, dalle 9:30 alle 21, per poi procedere, il giorno seguente venerdì 15, dalle ore 8.

Il pubblico potrà ammirare i pennuti i giorni di sabato (dalle 09 alle 18) e domenica (dalle 09 alle 17). Per ogni soggetto registrato la quota di iscrizione sarà di 3,50 euro. Per informazioni chiamare ai numeri 335.5906632 (Gianni); 389.1649578 (Giorgio); 331.7615462 (Gianluigi, solo WhatsApp) oppure scrivere a xinogianni@alice.it.