Seconda edizione "Premio +bellezza in Valle", Piana: "L’obiettivo è espandere e diffondere la bellezza" Fotogallery

Si è conclusa con grande successo e partecipazione la seconda edizione del "Premio +bellezza in Valle". La cerimonia di premiazione, tenutasi nell’auditorium del Ristorante Castagneto di Trivero (Valdilana) alla presenza di un folto pubblico di amministratori e imprenditori locali, di amici del Premio, e di cariche politiche, è stato l’atto conclusivo di un percorso lungo e travagliato a causa della pandemia da Covid 19, e ha visto trionfare: tra i candidati della sezione “Edilizia”

• il progetto Casa Regis, comune di Valdilana – Lisa Margarita Mikelle Standbridge, per il recupero eseguito con molta attenzione mantenendo intatte le caratteristiche originali, gli affreschi delle volte e dei pavimenti e il giardino all’italiana, esempio di pregio, il tutto unito all’Associazione Regis che vi promuove eventi culturali e esposizioni che restituiscono identità e bellezza a una struttura dimenticata, ora inserita nel tessuto culturale, che la circonda, e collegata al resto d’Italia e alla comunità internazionale attraverso la presenza e lo scambio di artisti contemporanei. tra i candidati della sezione “Ambiente”

• il progetto Nasce una Vigna, Sostegno - Azienda Agricola Lorenzo Rovero per la ricerca della bellezza con l’applicazione di tecnologie sostenibili, un esempio che unisce capacità imprenditoriale, amore per la natura, rivalutazione del passato e desiderio di dimostrare nuove forme di economia possibili, senza snaturare la morfologia del versante.

I progetti sono stati scelti dalla Giuria tra una rosa di candidati finalisti:

Sezione “Edilizia”

• Sistemazione e riqualificazione strade comunali con pavimentazione in pietra, Portula - Fabrizio Calcia Ros (sindaco)

• Restauro ex Asilo, Comune di Pettinengo - Gianfranco Bosso (Sindaco)

• Riqualificazione Urbanistica, Casapinta - Mauro Fangazio (Sindaco)

• Ristrutturazione nel bosco, Frazione Zegna, Comune di Valdilana - Mateus Curci Ferreira Vicente

Sezione “Ambiente”

• Giardino Belvedere Mariateresa, Caprile - Maria Teresa Prinzo

• Miglioramento Paesaggio - Trivero Valdilana - Don Dino Lanzone (Rettore Santuario)

• Parco Reda, Vallemosso - Mario Carli (sindaco)

• Percorso barefooting, Cascina il Faggio, Mosso Valdilana - Luca Fava D'Alberto

A coronare la cerimonia di premiazione è stato consegnato da Paolo Piana e da Elisabetta Botto il Premio speciale Reda per la bellezza a DocBi per la rilevanza e l’unicità dell’opera costantemente svolta negli anni nella ricerca, cura e promozione della bellezza del territorio. Il DocBi, Centro Studi biellesi, tutela valorizza e promuove il territorio biellese contribuendo al recupero e al mantenimento della sua identità attraverso la conoscenza, la documentazione, la conservazione della cultura e dell’ambiente, che ne fanno un’Associazione che rappresenta pienamente lo spirito del premio e di cui tutto il territorio è grato. Un lungo applauso è stato, quindi, rivolto all’architetto Giovanni Vachino, presidente storico e fondatore del DocBI.

Il presidente attuale del DocBi, Marcello Vaudano, è stato, successivamente, intervistato da Elisabetta Botto, di Reda mainsponsor. La serata si è conclusa con una vivace tavola rotonda in cui Valentino Castellani, Roberta Ceretto e Maurizio Di Robilant, moderati da Paolo Piana, hanno ragionato insieme sulla bellezza, su quanto vale lavorare per la bellezza, sull’importanza di saper valorizzare la cultura e il made in Italy. Basandosi sulla loro vasta competenza e conoscenza in materia hanno offerto la loro prospettiva che vede la bellezza come una ricchezza fondamentale, il talento dell’Italia da promuovere e difendere attraverso azioni pedagogico-educative che sviluppino, fin dalle giovani generazioni, attraverso il loro coinvolgimento, come afferma Castellani, una consapevolezza tale che renda la bellezza portatrice di sviluppo e di senso di appartenenza. Per far sì che questi ideali trovino un’applicazione, nel dibattito sono emerse diverse strategie come, per Ceretto, l’importanza di non trascurare il colore, in quanto valore aggiunto da inserire sapientemente nel contesto oppure la necessità che ci siano interventi iniziatori che fungano da traino per il miglioramento su scala più ampia, come è avvenuto nelle Langhe. Alla fine della tavola rotonda, è intervenuto, a sorpresa, anche Luca De Marchi, imprenditore vitivinicolo, che ha posto l’attenzione sul concetto di trasformazione, di evoluzione, legato al prendersi cura di ciò che si ama, come il territorio in cui si vive. Sono tutti processi lunghi che richiedono un lavoro continuo, tanta passione, lungimiranza e obiettivi comunemente condivisi.

«La bellezza caratterizza il nostro paese e non è un merito, è un’eredità - commenta Paolo Piana, ideatore del Premio insieme al Rotary Club di Valle Mosso - , un dono fatto dalla quantità di bellezza distribuita nel nostro Paese e la nostra capacità di riconoscerla e di saperla replicare. Noi abbiamo il dovere di mantenerla e di difenderla. Essere un territorio gradevole è uno degli elementi per far rinascere il territorio, anche dal punto di vista economico. Questa è la ragione in essere del Premio: contribuire a migliorare questa gradevolezza per la gente che ci vive e che vorrà venire a viverci. Sono felice che questa edizione sia stata più partecipata e seguita della precedente, significa che l’attenzione verso il nostro tema sta crescendo. L’obiettivo è espandere e diffondere sempre più la bellezza, speriamo di vincere questa sfida».

Mario Carli, Sindaco di Valdilana: «Il nostro territorio arriva da diversi anni di declino non solo economico e sociale ma anche culturale e abbiamo bisogno di rilanciare un rapporto con i cittadini, che devono diventare attivi e lungimiranti, che si riapproprino della volontà di vedere un futuro e questo lo devono fare anche tenendo conto dell’aspetto della bellezza. Questo è il valore del Premio>.

«Il Premio + bellezza in Valle vuole essere un esempio - per Paolo Zegna, Presidente della Fondazione BIellezza -. Noi abbiamo bisogno di dare coraggio a questo territorio in modo tale che veda la potenzialità, che ancora ha, di farsi conoscere per tutte le sue ricchezze. Il Premio può avere un’eco molto importante perché invoglia altri a seguire una traccia similare. Più ce ne saranno, più riusciremo ad andare tutti nella stessa direzione, più raggiungeremo l’obiettivo con maggior velocità. Per la prossima edizione mi auguro che si riesca ad allargare il territorio di riferimento a tutto il biellese. Dobbiamo fare un gioco di squadra in cui tutti partecipino e trovino quell’orgoglio di dire “è casa mia, cosa posso fare affinché non solo diventi più bella per me stesso ma perché riesca ad esser gradevole per chiunque passi?”. Questo deve creare uno stimolo a catena, motivare a fare di più».

Corrado Panelli, Presidente di Giuria: «+ bellezza in Valle è una bellissima manifestazione. Come giurati abbiamo ricercato gli interventi che hanno migliorato la bellezza e la qualità del paesaggio e, con gioia, abbiamo scoperto tanti interventi, tutti interessanti e meritevoli di elogi, specialmente pensando a quante persone hanno lavorato per la bellezza del territorio. Mi auguro che ogni progetto, anche il più piccolo sia contagioso e che costituisca un altro tassello verso una sempre maggiore ricezione del nostro messaggio».

Il Premio, nato nel 2019, è promosso dal Rotary Club di Valle Mosso e ha il fine di mettere in luce e premiare gli interventi di edilizia o nell’ambiente che migliorano la bellezza del nostro territorio. La Giuria del Premio è presieduta da Corrado Panelli e composta da Elena Accati, Luisa Bocchietto, Alberto Barberis Canonico, Andreas Kipar, Cristina Natoli, Michelangelo Pistoletto, Andrea Rolando e Giovanni Vachino. Il Premio è sponsorizzato da Successori Reda, Banca Sella, Sellmat, Yukon e Orange Pix. Per ulteriori informazioni anna.maiorana95@gmail.com o n.carrera@sai-ingegneria.it