Barry Finnerty al Biella Jazz Club

Secondo appuntamento per la stagione 21/22 al Biella Jazz Club, quest'anno chiamata "cinquantacinque" come gli anni di attività del più antico jazz club d'Italia. Martedì 12 ottobre alle ore 21,30, sul palco di Palazzo Ferrero, il grandissimo chitarrista americano Barry Finnerty con il suo quartetto, Folco Fedele alla batteria, Andrea Zanzottera al pianoforte e Mauro Battisti al contrabbasso. Barry Finnerty è tra i più importanti chitarristi "session man" del nostro tempo, ha collaborato con i più grandi artistii realizzando dischi memorabili, "The man with the horn" di Miles Davis, "Street Life" dei Crusaders, "Heavy Metal Be-Bop" Brecker Brothers, "Flight Time" di Billy Cobham . Altri quattro album con i Crusaders poi Steve Smith, Vital Information, Steve Grossman, Eliane Elias, Taj Mahal, Blood - Sweet and Tears, Thad Jones e Mel Lewis, Ray Barreto, ma anche Lady Night di Patrick Juvet. Una carriera incredibile di un musicista che ha all'attivo ben otto album da solista e svariati tour con i più importanti artisti americani.Un concerto che ha tutte le carte in regola per essere memorabile. Martedì 19 ottobre il trio Zanchi, Olzer, D'Auria.

Per partecipare ai concerti è necessario il green pass.