All’Oasi Zegna un corso dedicato alla professionalità nel mondo social

In un mondo in continua evoluzione, dove ormai il successo online è stato ampiamente sdoganato, non si può pensare di buttarsi nell’ambiente social senza un adeguata consapevolezza e conoscenza del mezzo. Se si intende costruire un percorso che punta alla valorizzazione della propria immagine è necessario essere preparati a dovere.

Domenica 17 ottobre, l’Oasi Zegna sarà il luogo in cui poter muovere i primi passi per un utilizzo più professionale e consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione. Instagram sarà al centro di una giornata in cui, grazie alla guida del professionista Orazio Spoto, i partecipanti potranno ricevere consigli ed insegnamenti da un esperto del settore.

Il programma prevede sia una parte teorica che una pratica, quest’ultima avrà luogo dopo il pranzo all’Albergo ristorante Bucaneve tra le bellezze naturalistiche dell’Oasi.

Per maggiori informazioni visitare la pagina: https://www.oasizegna.com/it/eventi/social-oasi-zegna-corso-orazio-spoto-foliage-autunno-2021_9341.html?utm_source=newsbiella&utm_medium=dis&utm_campaign=it_it_071021_corsosocial_oasizegna&utm_content=banner.