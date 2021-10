Grande successo per il mercato di Campagna Amica Piemonte Orientale On Tour a Biella FOTO

Grande successo per il mercato di Campagna Amica Piemonte Orientale On Tour a Biella

Altra tappa ed altro successo per il mercato di Campagna Amica Piemonte Orientale On Tour. L’alta affluenza di pubblico e la soddisfazione per organizzatori e produttori hanno contraddistinto la giornata di Biella, tenutasi sabato 9 ottobre. Le aziende agricole ed agrituristiche di Campagna Amica si sono rese protagoniste nella bellissima piazza Vittorio Veneto, adiacente ai Giardini Zumaglini.

Cittadini e famiglie hanno partecipato attivamente apprezzando i prodotti locali e stagionali, dagli ortaggi ai salumi, dai formaggi caprini e vaccini all’immancabile riso e poi confetture, zafferano e prodotti particolari come le tisane, la birra agricola e la biocosmesi a base di lumaca. È proseguita inoltre la raccolta firme contro il consumo di suolo agricolo per fotovoltaico sulle aree agricole promossa da Coldiretti Giovani Impresa. Significativa anche la presenza delle istituzioni che hanno visitato il mercato: il Sindaco di Biella Claudio Corradino, il Viceministro dello Sviluppo Economico Gilberto Pichetto e l’Assessore regionale Chiara Caucino.

“Oltre alla costante e continua partecipazione da parte del pubblico ci teniamo a sottolineare l’interessamento reale che i consumatori hanno dimostrato per i prodotti - afferma il presidente dell’Associazione Agrimercato Campagna Amica del Piemonte Orientale Fabrizio Rizzotti - In molti, infatti, ne hanno chiesto informazioni, caratteristiche, addirittura consigli per gli abbinamenti e ricette. Grande apprezzamento quindi per la possibilità di comprare prodotti agricoli direttamente da chi la terra la coltiva con impegno e cura. Il riscontro sempre positivo delle tappe di Campagna Amica On Tour ci gratifica e ci incoraggia anche per gli eventi futuri”.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito dell’iniziativa – commentano il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani – C’è stato grande apprezzamento quindi per la possibilità di comprare prodotti agricoli direttamente da chi la terra la coltiva con impegno e cura. Il riscontro sempre positivo delle tappe di Campagna Amica On Tour ci gratifica e ci incoraggia anche per gli eventi futuri. Questa per noi è la più grande vittoria – proseguono Dellarole e Toscani - Il mercato, infatti, si inserisce in una più ampia iniziativa dedicata a promuovere la vendita diretta e valorizzare aziende e prodotti del territorio nonché un’opportunità per i consumatori di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile. Quando tutto questo si verifica, come in questo caso, il nostro obiettivo è raggiunto”.

Quello di Biella, dopo le tappe di Verbania, Vercelli e Novara, è stato l’ultimo appuntamento autunnale di Campagna Amica On Tour. Ora ci sarà una piccola pausa in attesa dei mercati natalizi nel mese di dicembre: oltre alla data già fissata per l’11 dicembre a Novara, il programma verrà arricchito con altre iniziative. Nel frattempo il mercato contadino di Campagna Amica farà tappa a Briga Novarese domenica 17 ottobre, accompagnato dalla tradizionale castagnata.