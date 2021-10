Mostra virtuale Monet+Van Gogh, sono quasi tremila i visitatori

Il viaggio virtuale della mostra Monet+Van Gogh, nonostante le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria ed il periodo estivo, non ha rallentato il costante flusso di visitatori che dal 5 giugno ad oggi ha raggiunto quasi 3.000 presenze.

Ricordiamo che la mostra terminerà il 5 dicembre prossimo venturo e, fino a quella data, l’Assessore alla Cultura del comune di Biella Massimiliano Gaggino ha in mente alcune iniziative di attrazione: “Grazie alle nuove aperture concesse dal Governo, per i musei non ci saranno più contingentamenti, dunque sfrutteremo questi mesi che ci dividono dal termine della mostra per organizzare le visite delle scuole e per realizzare iniziative di attrazione di pubblico specifico, sia biellese sia da fuori Biella. Proprio ieri è stato in visita presso il nostro museo il Rotary di Gattinara, grazie all’iniziativa della sua Presidente Simona Ramella Paia”.

Grazie alla tecnologia VR il visitatore sarà immerso a 360 gradi nei paesaggi, nei colori e nelle atmosfere di Arles e Giverny, come se stesse vivendo all’interno del quadro. La mostra, prodotta e distribuita a livello internazionale da Next Exhibition srl, è realizzata in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e con il Patrocinio della Città di Biella. È aperta nei seguenti orari: giovedì dalle 10 alle 14, venerdì dalle 14 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 18.