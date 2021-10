Franca Bonato dal Salone Internazionale del Libro a Torino al Comprensivo San Francesco d’Assisi a Biella

Venerdì 15 ottobre 2021 presso il Salone Internazionale del Libro di Torino dalle 12.30 alle 13.30, Franca Bonato parlerà del suo nuovo libro “Teatro Educativo ed emozioni” all‘interno dell’incontro con “Trarne"” L'appuntamento è dedicato per raccontare della Rete Piemontese Teatro e Diversità, che accomuna Cooperative e Associazioni piemontesi che da anni utilizzano il teatro come strumento di inclusione e di empowerment per le persone con differenti abilità. Sempre venerdì alle ore 17.00 l’istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi organizzerà una presentazione del libro per gli insegnati del biellese. All'incontro parteciperà, oltre all’autrice del testo, Franca Bonato, anche la neuropsichiatra infantile Dott.ssa Cristiana Pessina.

Franca Bonato è regista e attrice di Patatrac Teatro, autrice teatrale, di saggistica e di Iibri per bambini, pedagogista, specializzata in psicodramma classico, dal 1989 si occupa di formazione con la metodologia del Teatro Educativo. Il suo nuovo manuale “Teatro Educativo ed emozioni. Esercizi ed attività per favorire la relazione empatica” edito da Franco Angeli è un valido strumento nell’ambito dell'educazione emotiva, per sviluppare competenze che permettano il costituirsi di gruppi empatici, solidali ed inclusivi.