Biella, scontro auto-scooter: venerdì sera da dimenticare per un 17enne

Venerdì sera da dimenticare per un giovane biellese, rimasto lievemente ferito a bordo del suo scooter nell'incidente stradale avvenuto a Biella Chiavazza. Per cause da accertare si è scontrato in via Ogliaro con un'auto condotta da una donna di 44 anni, residente in città, rimasta illesa nel sinistro.

Il 17enne, invece, è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso per le cure del caso. Sul posto anche la Polizia per la raccolta dei rilievi che stabiliranno la dinamica dell'accaduto.