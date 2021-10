Pensionati ed anziani di Pollone in vacanza in Puglia insieme al sindaco - Foto Sandro Bonino

Quindici giorni di mare e relax per i pensionati ed anziani di Pollone, che, dal 19 settembre al 3 ottobre, sono stati ospiti all'hotel Gran Serena di Torre Canne di Fasano, in provincia di Brindisi, per trascorrere il soggiorno marino-termale organizzato da Comune e Pro Loco di Pollone.

Come nel 2020 ad Ischia, anche quest'anno il sindaco Sandro Bonino ha accompagnato i suoi concittadini.