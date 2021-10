Coggiola, hobbisti e paletta tornano a popolare le strade FOTO

La Pro Loco di Coggiola, dopo un anno di stop, ha rilanciato il “Mercatino della paletta” che, durante il weekend, è tornato ad attirare persone sia da dentro che fuori al paese. Il ruolo dell’associazione è stato principalmente quello di organizzare il mercatino gastronomico mentre, la componente hobbistica, è stata brillantemente resa viva dai vari commercianti della zona. Sono stati circa una cinquantina gli espositori che vi hanno preso parte.

Il paese è stato rappresentato da due personalità d’eccezione: lo storico panettiere Luca Piantanida e il salumiere Marabelli che con la sua paletta ha conquistato i partecipanti. Presente anche Lorenzo Rovero, vincitore del premio “Bellezza in Valle”. La festa è stata anche l’occasione per presentare il nuovo calendario della Pro Loco il cui ricavato sarà donato all’associazione “L’Albero” per il sostegno alle persone con disabilità.