Valdilana, via libera dal consiglio per l’approvazione del nuovo stemma comunale

Nel consiglio comunale del 30 ottobre scorso l’amministrazione comunale di Valdilana è stata chiamata ad approvare lo stemma comunale, il gonfalone e la bandiera al fine di avviare la procedura per l’ottenimento del decreto di concessione del Presidente della Repubblica. Nei mesi scorsi, grazie alla fattiva collaborazione con Claudio Bracco, appassionato di araldica e ideatore di altri stemmi di alcuni comuni limitrofi, si è avuto avuto modo di condividere con tutto il consiglio comunale svariate proposte ideate da quest’ultimo.

“Nella serata del 7 maggio in un incontro pubblico che purtroppo si è dovuto tenere online a causa dell’emergenza sanitaria, il Sig. Bracco ha avuto modo di illustrare in maniera approfondita ai partecipanti, alcune nozioni della particolare dottrina araldica ed alcune bozze dello stemma al fine di alimentare il confronto e la discussione – spiegano dal Comune - La volontà di far emergere la nuova identità territoriale attraverso il percorso che ha portato quattro comuni alla fusione ed il fine collettivo legato in particolare alla valorizzazione dell’ambiente, sono le prerogative con cui si è voluto identificare Valdilana attraverso il simbolo che distinguerà pubblicamente ed inequivocabilmente l’ente. Concetti che sono stati largamente condivisi, al di là del gusto personale, dalla maggioranza delle persone interessate all’argomento”.

Il punto all’ordine del giorno è stato pertanto approvato da tutto il gruppo di maggioranza, mentre per l’opposizione si sono rilevate due astensioni ed un contrario, pur riconoscendo la condivisione del percorso che ha portato alla discussione in consiglio comunale dell’argomento. Il nuovo stemma vede pertanto la presenza di due colori di fondo, rosso e blu, preminenti anche negli stemmi precedenti di tutti e quattro i comuni; la disposizione dei simboli idealizzano la formazione di quattro strade che convergono al centro – quattro comuni uniti in un unico ente – dove trova collocazione un fiore di rododendro in rilievo a rappresentare la tutela dell’ambiente. Ma la titolazione ufficiale dello stemma risulta così blasonato: inquadrato di rosso e d’azzurro, alla croce dell’uno all’altro attraversante, caricata del fiore d’oro (rododendro) di cinque petali, fogliato dello stesso in decusse, pistillato di cinque di rosso, e accostata essa croce dalla gemella d’argento in croce.

Il gonfalone avrà sfondo bianco con al centro lo stemma e gli ornamenti previsti per gli enti comunali. Il nuovo stemma sarà ora avviato all’iter burocratico che prevede l’esame ed approvazione da parte degli organi competenti al fine di ottenere il decreto ufficiale a cura del Presidente della Repubblica.