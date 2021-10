Torino: istituzioni, associazioni di categoria e sindacati contro le tassazioni legate a zucchero e plastica

Per l’assessore al lavoro della Regione Piemonte la politica deve essere a supporto sia del sistema industriale, sia dell'ambiente sebbene questo non stia avvenendo, per colpa di un approccio completamente sbagliato del Governo: secondo l’assessore plastic tax e sugar tax sono due tasse che vanno abolite perché colpiscono sia la produzione industriale sia i consumatori e quindi le famiglie. I distretti colpiti sono moltissimi, e questo si traduce in una non sostenibilità per le imprese, ma anche per il consumatore finale. In un momento in cui c'è la difficoltà drammatica di ripresa dallla pandemia, in una situazione di scarsità di materie prime con il conseguente aumento dei costi, un taglio negli investimenti porterebbe conseguenze a cascata anche in settori diversi da quelli di partenza, ad esempio la logistica, mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro e danneggiando l'immagine delle imprese e del Made in Italy. Inoltre l’assessore ha sottolineato come gli imballaggi servono anche a tutelare i prodotti agroalimentari: il 50% degli stessi, infatti, rischierebbe di essere sprecato se non adeguatamente imballato. E sul tema dell’imballaggio dell'acqua, l'eliminazione della plastica rischia di far aumentare i costi del 30%. Inoltre va considerato come i fiumi europei siano responsabili dello 0,88% dell'inquinamento dei mari con la plastica, mentre India e Cina lo sono per l'80% circa. Tutto questo per rimarcare come non abbia senso gravare di ulteriori imposte il nostro made in Italy per seguire l'ideologia di Greta, dirottando l'attenzione pubblica alla uso della borraccia che, se non rispetta gli standard qualitativi certificati, può diventare un rischio scientificamente provato per la salute. Per una maggiore tutela del made in Italy, secondo l'assessore, anziché tassare ulteriormente le nostre aziende, sarebbe meglio introdurre dei “dazi di civiltà” che vadano a colpire i Paesi che non applicano alcuna politica di tutela ambientale. Abbiamo il dovere di difendere il Made in Italy, le nostre imprese, i nostri imprenditori, i nostri lavoratori e le loro famiglie Per l’assessore è ora di dire basta all’ossimoro della decrescita felice alla quale si dovrebbe ambire, perché in questo caso si può solo parlare di decrescita pauperista che, per definizione, può essere solo infelice. L’unica via condivisa dall’assessore, unitamente ai soggetti presenti al seminario, è l’abolizione delle due tasse, una discussione in consiglio regionale sul tema, una sensibilizzazione immediata in conferenza Stato/Regioni delle altre Regioni per chiedere insieme l’apertura di dialogo ed un approfondimento sulle due tasse con i soggetti coinvolti focalizzando l’attenzione sulle risorse del Recovery Fund da destinare per accompagnare verso una vera e seria svolta dell’economia circolare.



Il Presidente di Regione Piemonte ha sottolineato che quando si parla di 'plastic free' e 'sugar free' serve innanzitutto buonsenso poiché il cambiamento richiede un percorso che tratta della vita e delle persone sotto il profilo economico, che poi si traduce in posti di lavoro. Così il governatore del Piemonte ha ribadito la convinzione che l'ambiente debba essere tutelato in quanto risorsa fondamentale al pari della salute, ma che è altrettanto fondamentale introdurre un meccanismo di buon senso, non un esercizio sterile, ma anzi molto produttivo. Secondo il Presidente, anche il Consiglio regionale deve essere coinvolto su questi argomenti, in modo che le Regioni non diventino soggetti che subiscono, ma siano invece soggetti che attivamente concorrono alla transizione ecologica, cioè al percorso che si deve fare, sempre tenendo presenti anche i livelli occupazionali che in Italia l'industria alimentare ha sempre garantito.



Per l’Assessore all’Agricoltura tassare la plastica andrebbe a incidere sui prezzi dei prodotti agricoli e quindi ad alterare la concorrenza non sempre leale tra i Paesi. Ci vuole una svolta, ma non impattante come quella che si prospetta e occorre un percorso per accompagnare il cambiamento, ma non in modo così impattante.



Per l’Assessore alle Attività Produttive il cambio di passo di chi amministra deve essere quello di evitare di incidere pesantemente nel settore produttivo attraverso vincoli e nuove imposizioni; anche per l’assessore pensare di attivare nuove tasse produttive (come la sugar e plastic tax) diventa quanto mai inutile oltre che dannoso per i rispettivi comparti.