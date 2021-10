Sagliano, al via lavori pubblici di messa in sicurezza ed efficientamento energetico

Nell’ambito della politica di messa in sicurezza e di tutela ambientale del comune, l’amministrazione comunale di Sagliano Micca ha iniziato e pianificato per i prossimi mesi una serie di interventi sul territorio.

Ad ottobre, grazie al finanziamento ricevuto dalla Regione Piemonte di 100mila euro, partiranno i lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada che conduce alla frazione Falletti, in regione Piagnone, gravemente danneggiato durante gli eventi alluvionali dell’autunno 2019. Inoltre, per garantire la sicurezza stradale, è previsto un primo intervento di ripristino della segnaletica orizzontale delle strade comunali ed una manutenzione straordinaria della pavimentazione in cubetti di porfido di via Roma, via centrale che attraversa il paese.

All’inizio del 2021, sono state censite sulle strade comunali le piante a bordo strada pericolanti per la circolazione di mezzi e persone o poste in prossimità delle infrastrutture di erogazione dell'energia elettrica. I vari proprietari dei terreni sono così stati contattati in questi mesi, richiedendo la messa in sicurezza e il taglio delle piante segnalate.

L’amministrazione comunale ci tiene a ringraziare l’intera popolazione che sta collaborando fattivamente al taglio richiesto, limitando così il rischio per persone e cose. Grazie al finanziamento dello Stato di 100mila euro, nel mese di settembre, sono stati avviati i lavori per l'efficientamento energetico del municipio, delle scuole e di uno stabile residenziale di proprietà comunale. Gli interventi prevedono la sostituzione delle caldaie del municipio e dello stabile residenziale e l’isolamento del sottotetto del municipio. Purtroppo i lavori stanno procedendo più a rilento del previsto a causa delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali isolanti.