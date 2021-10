Porte chiuse senza cartelli alla ex funicolare, cittadini e commercianti sul piede di guerra

Funicolare di nuovo ferma. L'argomento è oggetto di discussione oggi in giunta

Niente da fare. L'impianto che collega il borgo con piazza Curiel è di nuovo fermo. L'ultimo guasto risale a una settimana fa, e oggi le porte di ingresso alle due cabine sono chiuse, senza alcuna comunicazione che indichi che è in corso la manutenzione piuttosto che l'impianto sua guasto.

<E' da non credere - lamenta una commerciante - . Quando una cliente me lo ha detto credevo si fosse sbagliata, poi ne è arrivata una seconda e mi ha ripetuto la stessa cosa. Sono andata a vedere ed è vero: l'ascensore è fermo e non c'è scritto nulla fuori. Sembra una barzelletta ormai!>.

A esasperare ancora di più cittadini e commercianti è la Ztl che l'amministrazione ha prorogato fino a fine ottobre. <Alla sera è un disastro, è un deserto! Nessuno di noi mette nemmeno più i dehors perchè fa freddo, non ha senso andare avanti così. Solo un ristorante mette due tavolini ma perchè li mette proprio vicino al muro per riparare le persone>.