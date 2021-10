Liceo Sella, in arrivo 2 milioni di euro dal ministero

In arrivo 2 milioni dal ministero per il liceo Sella - Foto archivio newsbiella.it

Il Consiglio Provinciale del 30 settembre ha ratificato una variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 adottata in via d’urgenza dal Presidente che previe maggiori entrate e maggiori spese. Tra le prime, 2 milioni di euro di trasferimenti ministeriali per la messa in sicurezza del Liceo “G. e Q. Sella” , le cui 49 aule sono attualmente inagibili per la presenza di amianto.

Il provvedimento stanzia inoltre 15 mila euro per la locazione delle aule a Città Studi dove alcuni studenti del Sella stanno facendo lezione, e 30mila per il trasloco nelle nuove aule e le pulizie delle stesse. Somme finanziate utilizzando 20 mila euro dal fondo dotazione scuole e 25mila dal fondo di risarcimento dei sinistri Self Insurance Retention.

Nella variazione anche 200mila euro per la messa in sicurezza della ludoteca del Comune di Biella, con cui la Provincia stipulerà un’apposita convenzione per l’utilizzo della struttura sempre per il liceo Sella. Queste le voci di spesa a copertura: 73mila euro di riduzione di spesa per la progettazione del nuovo edificio della scuola innovativa; 14mila in meno di costi di adeguamento antincendio del liceo del Cossatese; 113000 mila dal capitolo di messa i sicurezza della strada provinciale di Azoglio, intervento che che sarà riprogrammato.

Infine, un ulteriore stanziamento di messa in sicurezza del liceo Sella per 1.062.443,40 euro, coperti con 600mila di fondi provinciali previsti per il ponte di Crevacuore (ora finanziato dai Decreto Ponti), e 462.443,40 dal capitolo strada di Azoglio.

Intanto oggi, lunedì 11 ottobre, alle 12 presso la sala consiglio della Provincia di Biella, si terrà una conferenza stampa congiunta del vice presidente Emanuele Ramella Pralungo e del preside del liceo Sella Gianluca Spagnolo, che aggiorneranno sulla situazione aule.

Sempre in tema di scuola, con tale variazione la Provincia ha spostato 30mila euro dal capitolo rimborso mutuo per edifici scolastici del Comune di Valdilana al capitolo acquisti beni viabilità. Ed altri 30 mila dal capitolo servizio energia edifici scolastici a quello trasferimenti al Comune di Cavaglià a titolo di rimborso spese elettricità e riscaldamento del salone polivalente per spazi didattici.