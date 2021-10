Liceo Sella, da lunedì 18 ottobre tutti a scuola la mattina

Da lunedì 18 ottobre tutti gli studenti del Liceo “G. e Q. Sella” saranno in classe la mattina.

Questa la buona notizia annunciata oggi, lunedì 11 ottobre, durante la conferenza stampa congiunta del preside Gianluca Spagnolo e del vice presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, che hanno indicato i luoghi, siti tutti a Biella, che ospiteranno le 50 aule di cui l’istituto necessita durante le operazioni di bonifica dell’amianto dalla sede.

Un’aula, affiancata da locali complementari come l’aula docenti, quella per le ore alternative alla religione, e quella per i gruppi di linguistici presso la scuola media San Francesco di Piazza Martiri. Sette nel vicino edificio scolastico di Via Cavour 5. Tre presso la sede dell’ITI di Corso Pella 10 e 3 presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Corso Pella 4. Sei al Sella Lab, 15 presso la ludoteca di Via Dorzano 1 e 15 alla palazzina universitaria di Città Studi.

“Ringrazio tutte le istituzioni che hanno contribuito a questa soluzione. – dichiara il vice presidente della Provincia Ramella Pralungo - Avevamo promesso che entro metà ottobre gli studenti del liceo Sella sarebbero stati in presenza in classe e lo abbiamo mantenuto”.