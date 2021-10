La Fondazione assegna oltre 220 mila euro ai progetti del territorio

Ha assegnato contributi per oltre 220 mila euro la Seconda sessione generale erogativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella svoltasi a settembre e che ha interessato tutti i principali settori di intervento dell’Ente raggruppati nelle aree: arte e cultura, educazione e welfare e territorio.

“La Fondazione è ripartita di slancio dopo la pausa estiva con una serie di erogazioni significative che vanno a consolidare la ripresa delle attività per moltissime realtà territoriali – spiega il Segretario Generale Andrea Quaregna – l’impressione generale è che in questa fase ci sia una graduale ripresa delle progettualità in tutti i settori di intervento che la Fondazione cercherà di consolidare con i propri contributi”. In totale le richieste pervenute sono state 54 alle quali la Fondazione ha cercato di rispondere in modo puntuale stanziando contributi massimi di 10 mila euro.

Scorrendo l’elenco dei contributi deliberati si può notare come la maggior parte delle risorse (pari a 217 mila euro) sia stata assegnata ai settori rilevanti con particolare attenzione al settore istruzione che ha avuto un’assegnazione di oltre 140 mila euro “L’investimento in formazione è strategico a livello nazionale così come a livello locale - commenta il Presidente Ferraris – nei prossimi anni dovremo lavorare per una scuola inclusiva, formativa, capace di valorizzare i talenti, è in gioco il futuro dei nostri ragazzi e delle nostre comunità. Nel Biellese è già attiva una fortissima rete educante di cui le scuole di ogni ordine e grado sono la punta di diamante, la Fondazione lavorerà per sostenerne i progetti e metterli ancora più in rete con tutta l’offerta formativa biellese per creare un territorio in cui si respiri eccellenza dall’asilo all’Università”. Moltissimi i progetti finanziati molti dei quali hanno al centro il ritorno alla socialità dopo la pandemia, il recupero degli apprendimenti non acquisiti e la scoperta del proprio territorio. Altro tema rilevante la salute pubblica che si declina in un contributo di 7 mila euro all’Unione italiana ciechi per il consueto screening di prevenzione nelle scuole, azione importantissima che individua precocemente eventuali patologie della vista.

Al fine di supportare le tante fragilità emerse con la pandemia prosegue lo stanziamento di contributi nel settore “Volontariato, filantropia e beneficenza” che ha visto assegnati oltre 32 mila euro per il supporto al banco alimentare, l’attivazione di sportelli antiviolenza e di ascolto per detenuti e per il sostegno a famiglie bisognose. La Fondazione ha inoltre messo in campo risorse per 16 mila euro a sostegno di progetti di sviluppo locale ed edilizia popolare locale incentrati sui temi dello sviluppo dell’identità territoriale, come ad esempio il progetto dell’Associazione Giovani Valle Elvo – Elf di Sordevolo “Ai piedi del Rosa” che ha avuto un contributo di 5.500 euro. Infine per la ricerca scientifica e tecnologica è stato stanziato un unico contributo di 7 mila euro a favore dell’Associazione tessile e salute per un innovativo progetto di sviluppo di tecnologie per il riciclo di tessili, importantissimo obiettivo sul quale il distretto ha deciso di puntare per dare corpo alla sua vocazione di moda sostenibile.

Questo l’elenco completo delle pratiche deliberate:

SETTORI RILEVANTI € 217.000,00 Educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola € 145.500,00 € 7.000,00 Associazione Abc Onlus – Biella per il progetto Vela € 7.000,00 Istituto Comprensivo Cesare Pavese Candelo-Sandigliano - Sandigliano (BI) per il progetto continuiamo a sorridere! € 7.000,00 Upbeduca - Università Popolare Biellese per l'educazione Continua - Biella per il progetto comunicazione linguistica per tutti € 7.000,00 Consorzio Sociale il Filo da Tessere – Biella per il progetto obiettivo: bi equal job € 7.000,00 Istituto Comprensivo di Cossato - Cossato (BI) per il progetto Successo e benessere a scuola € 7.000,00 Fondazione Olga e Lidia Barruscotto Ved. Carlo Deambrosis Onlus – Biella per il progetto Benessere a scuola 2.0 € 6.500,00 Asa Associazione Scuola Aperta O.d.v. – Biella per il progetto Scuola all'aperto € 6.500,00 Istituto Comprensivo Biella III – Biella per il progetto ricomincio da quattro € 6.000,00 Istituto Comprensivo E. Schiaparelli – Occhieppo Inferiore (BI) per il progetto voce e musica: linguaggio universale e catalizzatore € 5.500,00 Associazione Nomafie Biella – Biella per il progetto Luminosa - fare memoria per coltivare il futuro € 5.500,00 Istituto Comprensivo di Cavaglià (BI) - Cavaglià (BI) per il progetto ci vediamo in agorà € 5.500,00 Istituto Comprensivo di Mongrando - Mongrando (BI) per il progetto Apprendere è.…un gioco da ragazzi! € 5.500,00 Istituto Comprensivo Valdilana - Pettinengo - Valdilana (BI) per il progetto Noi... Cittadini del mondo* € 5.500,00 Asilo Infantile del Capoluogo e Ricreatorio - Mosso (BI) per il progetto Sostegno attività educativa anno 2021 - 2022 € 5.500,00 Istituto Comprensivo Biella II – Biella per il progetto Psicologia scolastica: agio e disagio € 5.000,00 Istituto Comprensivo Andorno Micca – Andorno Micca (BI) per il progetto affinché nessuno resti indietro evolution € 4.500,00 Big Picture Learning Italia – Biella per il progetto Autonomie sostenibili € 4.000,00 Andirivieni A.p.s. - Occhieppo Superiore (BI) per il progetto Bimbi in villa € 4.000,00 Fondazione Asilo Infantile Biella Piano - Biella (BI) per il progetto Il viaggio: dal passato al futuro attraverso le persone e i luoghi del Biellese € 4.000,00 Istituto Fratelli Viano da Lessona - Brusnengo (BI) per il progetto Supportiamoci € 4.000,00 Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi – Biella per il progetto caccia grossa alle competenze: continuiamo insieme per un bottino più ricco! € 3.500,00 Anpi Cossato Vallestrona - Sez. Sandro Pertini - Cossato (BI) per il progetto la memoria presente, senza memoria non c'è futuro € 3.500,00 Asilo Infantile Emma Frassati - Pollone (BI) per il progetto. in viaggio con chiocciolina € 3.000,00 Genitori & Giovani di Pralungo - Pralungo (BI) per il progetto la giostra della creatività € 3.000,00 Istituto Comprensivo Gaglianico - Gaglianico (BI) per il progetto Achille legalità 21_22 € 2.500,00 Biella Cresce Acpd – Biella per il progetto fare scuola all’aperto - formazione e approfondimento € 2.500,00 Cooperativa Sociale Raggio Verde Onlus - Vigliano Biellese (BI) per il progetto T(erritorial) shirt € 2.500,00 Angsa Biella A.p.s.- Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo -Biella per il progetto Interventi mirati per migliorare la qualità di vita delle persone autistiche € 2.500,00 Associazione Culturale 'Up' - Graglia (BI) per il progetto semi di argilla € 1.500,00 C.p.i.a. Biella - Vercelli – Biella per il progetto Beat e arte dentro € 1.000,00 Fondazione Asilo Infantile Giovanni Bonziglia – Biella per il progetto Movi-menti € 500,00 Associazione Insieme per Crescere - Strona (BI) per il progetto Sentieri sonori - laboratorio musicale per i bambini della scuola dell'infanzia Arte, attività e beni culturali € 7.500,00 € 6.500,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac – Biella per il progetto Io do - ieri, oggi, domani - sesta edizione € 1.000,00 Associazione Agenzia di Sviluppo della Serra – Zubiena (BI) per il progetto valorizzazione del patrimonio ambientale della serra biellese e della bessa Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa € 15.500,00 € 8.500,00 Fondazione A. E. Cerino Zegna impresa Sociale - Biella (BI) per il progetto la casa è anche sicurezza € 7.000,00 Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets/aps - Biella (BI) per il progetto a me gli occhi a.s. 2021/2022 Volontariato, filantropia e beneficenza € 32.500,00 € 7.000,00 Banco Alimentare del Piemonte Onlus – Moncalieri (TO) per il progetto di rafforzamento delle azioni di contrasto all’emergenza attraverso il consolidamento e l'innovazione della nostra struttura organizzativa e per rafforzare la collaborazione di rete sul territorio € 5.500,00 Cooperativatantintenti Società Cooperativa Sociale Onlus – Biella per il progetto S.i.d. - sportello informativo detenuti € 4.500,00 Paviol Aps- Percorsi Antiviolenza Onlus – Biella per il progetto il cuore delle donne € 3.500,00 Parrocchia Nostra Signora di Oropa al Villaggio Lamarmora – Biella per il progetto centro di ascolto parrocchiale € 3.500,00 Cooperativa Sociale Domus Laetitiae Onlus - Sagliano Micca (BI) per il progetto intrecciare relazioni € 2.500,00 Igea Prevenzione Salute Vita - Borgosesia (VC) per il progetto ti aiuto io - di nuovo in viaggio € 2.000,00 Convento Frati Minori Cappuccini - Cossato (BI) per il progetto sostegno alle famiglie bisognose € 2.000,00 Ridigital – Biella per il progetto Ridigital € 2.000,00 Bilug - Biella Linux User Group – Biella per il progetto potenziamento e promozione attività associative Sviluppo locale ed edilizia popolare locale € 16.000,00 € 5.500,00 Club Alpino Italiano Sezione di Biella C.A.I. – Biella per il progetto nel segno di Quintino € 5.500,00 Associazione Giovani Valle Elvo - Elf – Sordevolo (BI) per il progetto identità 'ai piedi del Rosa € 2.500,00 Comune di Sordevolo - Sordevolo (BI) per il progetto Community. la piazza nell'era post-covid € 2.500,00 Associazione di Promozione Sociale Italia che Cambia -Roma per il progetto Biella capitale della moda sostenibile ALTRI SETTORI € 7.000,00 Ricerca scientifica e tecnologica € 7.000,00 € 7.000,00 Associazione Tessile e Salute Impresa Sociale – Biella per il progetto di sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei tessili