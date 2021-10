Gaglianico chiede a Biella di rivedere i confini

In sella alla loro bicicletta il sindaco Paolo Maggia e l'assessore Luca Mazzali hanno iniziato un tour per le strade comunali per mettere a bilancio interventi come il ripristino della cartellonistica e il rattoppo di buche. A queste più <classiche> se n'è però aggiunto uno di diverso tenore che riguarda i confini. <Via Isonzo è una via che è in parte sul territorio di Gaglianico e in parte in quello di Biella – spiega Maggia - . E una trentina di famiglie che gravitano su Gaglianico per esempio per scuole e per un'altra serie di servizi, già tempo fa mi avevano chiesto di essere annessi al nostro territorio presentandomi una petizione. Ora mi hanno formulato nuovamente la richiesta, e una copia della lettera che hanno mandato a me la manderò al sindaco Claudio Corradino per andare incontro alle richieste di queste persone>.

Per il primo di cittadino è una richiesta più che ragionevole. <Non è una richiesta assurda – conclude – se ne fanno di rettifiche di confini. D'altronde sono persone che già vivono Gaglianico che è però a questo punto è giusto che possano usufruire di tutti i suoi servizi come cittadini>.