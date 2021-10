Dossi a Candelo? Riunione con le minoranze e primi confronti con i residenti

Si è tenuta giovedì 7 ottobre la commissione territorio e sviluppo, come annunciato dall'assessore Michele Ansermino durante l'ultimo consiglio comunale di Candelo, dopo la richiesta dell'opposizione di posizionamento di dossi in diverse vie del paese. L'obiettivo della riunione era un confronto con le minoranze sulla viabilità cittadina, con particolare attenzione alle criticità emerse.

I lavori della commissione si sono concentrati sull'analisi delle vie municipali segnalate come più problematiche, quali ad esempio via Arbo, via Campile, via Flacetta. Presente alla seduta della commissione anche il Capo della Polizia Municipale, Marco Barbero, che ha ben spiegato dal punto di vista tecnico come le misure limitate delle strade candelesi restringano fortemente il ventaglio delle possibilità di intervento.

In ogni caso la commissione tornerà a riunirsi entro fine novembre per la valutazione di proposte di intervento nel rispetto delle limitazioni note. Già in previsione dell'incontro di novembre, sabato mattina l'assessore ai lavori pubblici e viabilità Michele Ansermino e la capogruppo Erika Vallera hanno incontrato alcuni residenti per un confronto sulle problematiche ed esigenze.

"Crediamo che il confronto diretto con la cittadinanza sia sempre utile, in particolar modo per valutare l'adozione di questo tipo di interventi. - dice la capogruppo Vallera - Conoscere le istanze dei residenti e i problemi che percepiscono è un importante punto di partenza per poter armonizzare la proposta di modifica ai rilievi dei cittadini."