Disservizi ex funicolare: modifica Ztl e ritorno del bus in forse al Piazzo

A distanza dall'ultimo guasto questa mattina l'impianto era di nuovo fermo. Immediata la protesta da parte di abitanti e titolati di attività ai quali il Comune risponde con alcune misura come l'eventuale modifica della Ztl. <Il fatto è che in questi giorni si sta facendo il passaggio di consegne tra la ditta che ha costruito l'impianto e che lo ha anche gestito fino a oggi - spiega il vice sindaco Giacomo Moscarola - , e quella che si occuperà della sua manutenzione da adesso perchè ha vinto il bando che abbiamo fatto. Purtroppo qualche intoppo c'è, ma sarà risolto il prima possibile. Nel frattempo valuteremo prima di tutto di togliere la Ztl almeno in questo momento, e se sarà necessario di mettere dei bus a servizio di chi ne ha necessità>.