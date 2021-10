Discoteche riaprono dopo un lungo stop: “Primo passo verso un ritorno alla normalità”

Finalmente le discoteche riaprono dopo un lungo periodo di inattività a causa della pandemia: si tratta di uno dei settori maggiormente colpiti e che ha sofferto di più. Abbiamo chiesto un commento a chi ha rappresentato e cercato di tutelare i lavoratori del settore Filippo Regis e alla fine ci rivela una chicca che potrebbe essere molto piacevole per i biellesi.

“Sono ovviamente soddisfatto perché rappresenta il primo, tangibile, segnale di apertura del Governo nei confronti del settore che in assoluto è stato più colpito dagli effetti della pandemia e, per assurdo, il meno tutelato - sottolinea - Mi fa piacere riscontrare che le misure adottate corrispondono a quelle contenute nel protocollo che io, insieme al Presidente nazionale del SILB Maurizio Pasca, avevamo sottoposto al ministro Speranza fin da aprile; se ci avessero ascoltato prima avremmo potuto sicuramente aprire prima e consentire il salvataggio di alcune di quelle aziende che non ce l’hanno fatta, purtroppo, a sopravvivere. A loro, ai loro lavoratori e alle loro famiglie va il nostro pensiero in questo momento in cui uno spiraglio di luce illumina il periodo più buio che il nostro settore si sia mai ritrovato a vivere".

"Sono certo che è il primo passo verso un ritorno alla normalità - prosegue - se non ci saranno sorprese credo verosimilmente che avremo un motivo in più per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Da questo punto di vista il vicesindaco Moscarola si è reso disponibile a creare al più presto un tavolo con l’assessore Gaggino per poter consentire a NightLife Project (la struttura che aveva creato e portato al successo il capodanno della Città) di organizzare nuovamente la prima festa in piazza dell’era post-Covid”.