Assalto Cgil Roma dei No Green pass, solidarietà da Rifondazione e Lega

Dopo gli scontri di sabato dei No Green Pass, i messaggi di solidarietà alla Cgil arrivano da tutte le forze politiche.

<Totale solidarietà da parte di Rifondazione Comunista Biellese alla CGIL - scrive Lucetta Bellomo per la segreteria biellese - , attaccata e devastata dai fascisti di Forza Nuova a Roma ed alla Camera del Lavoro di Biella mobilitata sul nostro come su tutti i territori. Gli squadristi cavalcano il malessere che interessa una importante parte di lavoratrici, di lavoratori e di classi popolari verso un provvedimento discutibile come il Green Pass, proposto ,lo ricordiamo, da un Governo che la Sanità Pubblica continua ad affossare, come del resto tutti precedenti che hanno avuto una grande responsabilità nelle morti e nella mancata protezione di chi doveva lavorare in prima linea. Vigilanza e lotta antifascista tocca ora alla CGIL e a chi crede ancora in una democrazia reale fondata sui principi della Costituzione nata dalla Resistenza al Nazifascismo>.< Quando anche a Biella la Giunta Cavicchioli concedeva la piazza a Forza Nuova - conclude Lucetta Bellomo - , Rifondazione Comunista ha chiesto di negare loro spazio pubblico perché la loro pericolosità era già chiara a tutti , E' tempo di sostenere la messa fuorilegge e la chiusura dei covi della galassia neo- fascista , è tempo di smascherare ogni loro legame con la Destra istituzionale. Il momento è ora, ora e sempre Resistenza!>.

Solidarietà anche dal capogruppo alla Camera della Lega Riccardo Molinari: <Alla Cgil va tutta la solidarietà della Lega. Ogni gesto che sfocia nella violenza e nello squadrismo avrà sempre la nostra condanna. Gli episodi inaccettabili avvenuti ieri a Roma rappresentano l’antipolitica e l’antidemocrazia. Occorre lavorare per eliminare simili rigurgiti neofascisti>.