Brillante esordio per lo Splendor 1922 Unipol Sai che a Romagnano si impone per 5 a 2 sulla compagine locale. Trevisan mattatore con 3 vittorie per 3 a 0 mentre una vittoria a testa per Pegoraro (3 a 0) e Luca Casanova (3 a 1).

Un buon inizio dunque per la compagine cossatese alla ripresa dopo le anno di interruzione per il Covid. Prossimo appuntamento l 11 novembre contro il Tennis Tavolo Vercelli sempre in trasferta.