Su-per Veglio Trail 2021, il dolore degli organizzatori: “Non ci sono parole per descrivere questa disgrazia” (foto di Studio Fighera per newsbiella.it)

Doveva essere una giornata di festa, all’insegna dei valori sportivi e della ripartenza, dopo un anno e mezzo di emergenza pandemica. E invece, si è trasformata in tragedia la seconda edizione del Su-per Veglio Trail, contrassegnata dalla morte di un appassionato sportivo, molto amato e stimato dal circuito biellese, impegnato questa mattina, 10 ottobre, lungo il percorso di gara.

Un malore improvviso (leggi qui) l’ha strappato prima del tempo all’affetto dei suoi cari lasciando attoniti i circa 150 partecipanti. Addolorati gli stessi organizzatori: “La manifestazione era iniziata sotto buoni auspici: bellissima giornata, ottimo svolgimento, numerosi gli apprezzamenti ricevuti da parte dei presenti. Si voleva concludere in bellezza ma non è stato possibile. Non ci sono parole per descrivere questa disgrazia”.

Una prova sportiva intrisa di dolore e profonda commozione, avvertita un po’ ovunque, specialmente durante la cerimonia di premiazione che ha visto vincitrice la coppia formata da Mattia Bertoncini e Margherita De Giuli.