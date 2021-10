Nicole Orlando da record, ori e doppio risultato storico agli Euro TriGames

Una grande impresa sportiva è stata compiuta da un’atleta biellese. Nicole Orlando ha ottenuto uno storico risultato sportivo agli Euro TriGames, di scena a Ferrara: l’azzurra ha conquistato cinque ori (salto in lungo, disco, triathlon, peso e staffetta 4x400) e centrato un doppio record del mondo nel salto in lungo, con la misura di 3,55 metri, e nel triathlon con 2298 punti.

Sempre a Ferrara il biellese Francesco Verrengia si aggiudica una medaglia d’oro nel judo. Grande l’orgoglio degli appassionati sportivi e della Città di Biella che ha pubblicamente espresso i propri complimenti. “Grandissima Niky – scrive su Facebook il sindaco di Biella Claudio Corradino - I miei personali complimenti a Nicole Orlando per i cinque ori e i due record mondiali conquistati a Ferrara. Nicole Orlando sei una forza della natura e un grande esempio per tutti noi. Per la passione, la forza e l’impegno che metti in tutto ciò che fai”.