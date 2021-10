Circuito Città di Biella, svelati i nomi di tutte le stelle della marcia

Sarà la biellese Anita Laiolo, juniores dell’Ugb Biella, ad avere l’onore di essere compagna di squadra del campione olimpico Massimo Stano (Fiamme Oro) nella gara di Marcia mista a staffette in programma sabato 16 ottobre al 29° Circuito Città di Biella.

Lo ha deciso il sorteggio effettuato sabato pomeriggio all’Accademia dello Sport Pietro Micca di Biella (e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebood di Biella Sport Promotion): gli abbinamenti sono usciti dalle madrine dell’evento, Betty Perrone, ex marciatrice argento olimpico ad Atlanta 1996, e Marzena Michalska, ex mezzofondista e nazionale polacca e italiana, più volte vincitrice del Circuito Città di Biella. Anita Laiolo, classe 2003, è una dei migliori prospetti della marcia femminile azzurra, 4ª nelle classifica stagionale nazionale juniores sui 10 km su strada e 3ª in quella sui 5 chilometri in pista. Nel sorteggio l’unico criterio adottato è che i due campioni olimpici in gara non finissero insieme: ad affiancare in squadra Antonella Palmisano è stato sorteggiato Giacomo Brandi atleta marchigiano classe 1998 tesserato per il Cus Pro Patria Milano più volte nelle nazionali giovanili e in passato 9° al mondo tra gli Under 18. Un’altra biellese sarà al via dell’evento: si tratta della pluricampionessa italiana master Rosetta La Delfa, classe 1977, portacolori Ugb, 4ª nella classifica assoluta italiana stagionale sui 10 km, 12ª in quella sui 20 km e 8ª sui 5km in pista, oltre che detentrice di svariati primati nazionali della sua categoria d’età.

La sorte le ha riservato come compagno Riccardo Orsoni, atleta mantovano classe 2000 da un anno entrato nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, numerose volte campione italiano nelle categorie Cadetti, Junior e Promesse, argento agli Europei Under 20 nel 2019, oro individuale in Coppa Europa sempre nel 2019 e 4° all’europeo U23 nel 2021. Insomma: un gran bel sorteggio anche per lei. Al via a Biella numerose altre atlete di altissimo livello: Nicole Colombi (Carabinieri) è primatista italiana stagione sui 10km, in una classifica dove è seguita da Federica Curiazzi (Atl.Bergamo) e da Lidia Barcella (Bracco Milano), tutte presenti. Con loro anche Beatrice Foresti (Bergamo), 10ª in questa graduatoria. E poi Chiara Verteramo (Cus Torino) 4ª italiana nella graduatoria italiana Promesse quest’anno sui 10 km e Vittoria Di Dato (Atl. Varese) 5ª nella graduatoria 2021 Juniores sui 5 km. In ambito maschile, invece, oltre ai già citati, si potrà ammirare sul circuito di Biella anche Federico Tontodonati, classe 1989 dell’Aeronautica, anche lui in gara ai recenti Giochi Olimpici, dove ha chiuso 44° sui 20 km. E poi: l’azzurro Stefano Chiesa (Carabinieri, 5° nella graduatoria assoluta 2021 sui 20 km), Juriy Micheletti (Atl. Bergamo), i classe 2000 Ettore Bertolini e Giorgio Giuliani (Cus Torino) e il classe 2003 Matteo Mandarino (Carignano). Sarà al via anche una coppia giovanissima, non sorteggiata, per scelta degli atleti e dei loro tecnici: sono Emma Cappelli (Gav Verbania, 2005) e Francesco Piccarolo (Cus Torino, 2004).

LE COPPIE PER IL 29° CIRCUITO CITTA’ DI BIELLA

Massimo Stano (Fiamme Oro) – Anita Laiolo (Ugb Biella)

Giacomo Brandi (Cus Pro Patria) – Antonella Palmisano (Fiamme Gialle)

Matteo Mandarino (Carignano) – Chiara Verteramo (Cus Torino)

Ettore Bertolini (Cus Torino) – Beatrice Foresti (Atl. Bergamo)

Juriy Micheletti (Atl. Bergamo) – Federica Curiazzi (Atl. Bergamo)

Stefano Chiesa (Carabinieri) – Nicole Colombi (Carabinieri)

Riccardo Orsono (Fiamme Gialle) – Rosetta La Delfa (Ugb Biella)

Giorgio Giuliani (Cus Torino) – Lidia Barcella (Bracco Milano)

Federico Tontodonati (Aeronautica) – Vittoria Di Dato (Atl. Varese)

Francesco Piccarolo (Cus Torino) – Emma Cappelli (Gav Verbania)

Non sarà la prima volta della marcia a Biella. Il Circuito Città di Biella, infatti, è nato nel 1992 e proprio quell’anno gareggiarono in città anche due stelle della nazionale italiana: Betty Perrone che vinse davanti ad Annarita Sidoti. Da quell’edizione, nelle sette successive, sino al 1999, calpestarono i cubetti del centro storico biellese campioni di altissimo livello nelle liste mondiali della marcia: solo per citarne alcuni, Ileana Salvador, Michele Didoni, Giovanni Perricelli, Erica Alfridi, Giovanni De Benedictis, Ivano Brignetti, i leggendari russo Mikhail Shcjennikov e Ilya Markov e Elena Nikolaeva. La staffetta è prevista alle ore 16 a metà del pomeriggio atletico organizzato da Biella Sport Promotion e Gac Pettinengo. Gli atleti percorreranno quattro volte a testa l'anello di 800 metri per un totale di 8 giri a coppia. Partenza e arrivo sono fissati in via Duomo, gli atleti percorreranno via Marconi, via Crosa, via Dal Pozzo, via Vescovado (dopo l’attraversamento dell’incrocio con via Italia) e via Seminari.

L'evento è ad accesso gratuito per il pubblico e secondo le attuali norme non è necessario possedere il Green pass per assistervi lungo il percorso. L’inizio delle gare è previsto alle ore 14.30 con le prime staffette del Miglio Master e si concluderà alle 17.50 con la gara sui 3000 metri maschile, ricca anche questa di atleti nazionali.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO

13,00 APERTURA SEGRETERIA PIAZZA DUOMO BIELLA

14,30 MIGLIO MASCHILE SM60/…… Mt. 1609,35 2 GIRI

14,45 MIGLIO FEMMINILE TUTTE LE CATEGORIE Mt. 1609,35 2 GIRI

15,00 Camp. Regionale CADETTE Mt. 3200 4 GIRI

15,20 Camp. Regionale CADETTI Mt. 4800 6 GIRI

15,45 MIGLIO MASCHILE SM50/55 Mt. 1609,35 2 GIRI

16,00 MARCIA A COPPIE M/F alternata AD INVITO Mt. 6400 8 GIRI

16,30 3000 metri DONNE AD INVITO Mt. 3000 4 GIRI

16,40 GARA SPRINT SPECIAL OLYMPICS Mt. 60

16,45 Camp. Regionale RAGAZZI Mt. 1600 2 GIRI

17,00 MIGLIO MASCHILE SM35/40/45 Mt. 1609,35 2 GIRI

17,15 MIGLIO MASCHILE A/J/S/P Mt. 1609,35 2 GIRI

17,30 Camp. Regionale RAGAZZE Mt. 1600 2 GIRI

17,50 3000 UOMINI AD INVITO Mt. 3000 4 GIRI