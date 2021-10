Calcio, Biellese cali il poker e sei 1°. Male Fulgor, la zona rosa è più vicina

La Biellese cala il poker e si porta in testa al girone di Eccellenza. La doppietta di Panatti e i centri di Varvelli e Messina permettono ai lanieri di superare il fanalino di coda e di centrare la quinta vittoria in campionato su sei incontri fin qui disputati. Ennesimo ko per la Fulgor Valdengo, che crolla in trasferta con il Borgaro Nobis: 4 a 1 il risultato finale a sfavore della banda Peritore, sempre più vicina alle sabbie mobili di classifica.

Risultati del 7° turno

Biellese vs Dufour Varallo 4-0

Borgaro Nobis vs FR Valdengo 4-1

Borgovercelli vs La Pianese 2-2

LG Trino vs Venaria Reale 0-2

Oleggio vs Aygreville 0-2

Pro Eureka vs Accademia Borgomanero 3-2

Stresa vs Settimo 4-2

Verbania vs Alicese Orizzonti 3-1

Classifica

Biellese e Stresa 16

Oleggio 14

Borgaro Nobis e Aygreville 13

Venaria Reale 12

La Pianese 11

Pro Eureka 10

Accademia Borgomanero 9

Settimo 8

LG Trino e Verbania 7

FR Valdengo 6

Borgovercelli 5

Città di Baveno 4

Alicese Orizzonti 3

Dufour Varallo 1