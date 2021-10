Biella, in Riva si ricorda Nito Staich con il Coro Genzianella (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Un concerto partecipato ed emozionante nel ricordo di Nito Staich. L’evento musicale è andato in scena ieri sera, 9 ottobre, nella chiesa di San Cassiano, a Biella, ed è stato curato dal Coro Genzianella-Città di Biella, in occasione della 19esima edizione Ben Rivà an Riva. Anche quest’anno, ha suscitato grande entusiasmo la rassegna musicale che ricorda, come ogni anno, la figura di Nito Staich, storico fondatore del Coro, ad oltre 25 anni dalla scomparsa.