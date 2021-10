Cade dal tetto di una stalla, è grave

Grave incidente nella giornata di sabato a Gattinara. Un uomo di 80 anni è precipitato dal tetto di una stalla, riportando gravi ferite. Soccorso dal 118 è stato trasportato all'ospedale di Novara dove è stato ricoverato in codice rosso. Sono in corso accertamenti per ricostruire le cause dell'incidente.